Лондон, 22 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Если энергетические и коммуникационные подводные кабели Великобритании будут повреждены, это может привести страну к катастрофическим последствиям как в социально-экономической, так и в финансовой сферах, заявил в интервью Daily Mail аналитик Polar Research & Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС Вестминстерский дворец. Лондон

По его словам, возможные повреждения кабелей могут привести к перебоям с доступом в интернет, отключению электроэнергии, нарушениям в работе телефонной и мобильной связи, работы общественного транспорта, экстренных служб, больниц, школ вузов и органов власти.

Проблемы с интернетом, мобильной и телефонной связью в свою очередь могут крайне негативно сказаться на работе экономики Великобритании, и в частности — финансовых учреждений Лондона, что отрицательно повлияет на имидж столицы страны как одного из мировых финансовых центров, добавил Менезес.

В октябре 2022 года член Европарламента от Греции Эва Кайли направила обращение главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю на тему безопасности критически важной подводной инфраструктуры. Письмо было направлено после терактов на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Расследования, проведённые специалистами из Дании и Швеции, показали, что атака на трубопроводы была спланированной, что вызывает опасения в части безопасности подводной инфраструктуры, имеющей критическую важность для ЕС, в частности — 16 коммуникационных кабелей, которые находятся на дне Атлантического океана и связывают США с рядом государств ЕС, отметила депутат.