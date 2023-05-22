Москва, 22 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» реализует перспективное направление по установке боевых модулей производства государств-партнёров на российские шасси. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Он напомнил, что «Рособоронэкспорт» активно осуществляет работу по технологическим проектам с другими государствами, в частности из Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного регионов, стран СНГ.

Михеев обратил внимание на то, что одним из перспективных направлений, которое уже реализуется, является установка боевых модулей производства стран-партнёров на российские шасси.

«Также предлагаем и уже успешно интегрировали российские современные боевые модули на бронетехнику иностранных заказчиков», — приводит его слова пресс-служба компании.

Михеев обратил внимание на то, что на всю продвигаемую продукцию имеются сертифицированные предприятиями-производителями современные технические средства обучения, высокотехнологичные тренажеры.

Уточняется, что помимо этого, «Рособоронэкспорт» обучает персонал эксплуатации и обслуживанию продукции в лучших военных учебных центрах.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта», российский оборонно-промышленный комплекс проводит масштабную программу импортозамещения, что приведёт к импортонезависимости большинства производств.

«Это даёт нашим партнёрам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленной продукции, её модернизации и развитии», — добавил он, уточнив, что компания имеет огромный опыт по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Малайзии, Индии, во Вьетнаме и в других государствах.

Как передавало ИА Регнум, по словам Михеева, в последнее время несколько государств нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией. Он напомнил, что оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, при этом без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно.

С 17 по 20 мая в Минске проходила Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023. Российская делегация прибыла на экспозицию примерно с 700 образцами вооружения и спецсредств более чем от полутора десятков компаний-производителей. На стендах авиации демонстрировались военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 и транспортно-боевой вертолёт Ми-35М, а также боевые вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах.

Российский FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» был успешно применён в бою. В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника дрон поразил укрепления и блиндажи ВСУ, уничтожил украинских военнослужащих.