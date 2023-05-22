Москва, 22 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» реализует перспективное направление по установке боевых модулей производства государств-партнёров на российские шасси. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Россия реализует проекты по установке зарубежных боевых модулей на российские шасси
Иван Шилов ИА REGNUM
ВПК

Он напомнил, что «Рособоронэкспорт» активно осуществляет работу по технологическим проектам с другими государствами, в частности из Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного регионов, стран СНГ.

Михеев обратил внимание на то, что одним из перспективных направлений, которое уже реализуется, является установка боевых модулей производства стран-партнёров на российские шасси.

«Также предлагаем и уже успешно интегрировали российские современные боевые модули на бронетехнику иностранных заказчиков», — приводит его слова пресс-служба компании.

Михеев обратил внимание на то, что на всю продвигаемую продукцию имеются сертифицированные предприятиями-производителями современные технические средства обучения, высокотехнологичные тренажеры.

Уточняется, что помимо этого, «Рособоронэкспорт» обучает персонал эксплуатации и обслуживанию продукции в лучших военных учебных центрах.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта», российский оборонно-промышленный комплекс проводит масштабную программу импортозамещения, что приведёт к импортонезависимости большинства производств.

«Это даёт нашим партнёрам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленной продукции, её модернизации и развитии», — добавил он, уточнив, что компания имеет огромный опыт по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Малайзии, Индии, во Вьетнаме и в других государствах.

Как передавало ИА Регнум, по словам Михеева, в последнее время несколько государств нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией. Он напомнил, что оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, при этом без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно.

С 17 по 20 мая в Минске проходила Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023. Российская делегация прибыла на экспозицию примерно с 700 образцами вооружения и спецсредств более чем от полутора десятков компаний-производителей. На стендах авиации демонстрировались военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 и транспортно-боевой вертолёт Ми-35М, а также боевые вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах.

Российский FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» был успешно применён в бою. В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника дрон поразил укрепления и блиндажи ВСУ, уничтожил украинских военнослужащих.