Минск, 22 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Минск рассчитывает, что Москва докредитует остаток от 1,5 млрд долларов на импортозамещение тех товаров, которые пропали после ухода США и «других недружественных стран с наших рынков», заявил 22 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с белорусским послом в РФ Дмитрием Крутым.

Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Лукашенко

«Помните, до 1,5 млрд долларов Россия готова была выделить. И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы», — сказал Лукашенко, слова которого передает БелТА.

По словам белорусского лидера, Россия готова была выделять средства, чтобы заместить те направления, которые «оголились после ухода США и Запада в целом, а также других недружественных стран».

Также президент Белоруссии сообщил, что 24 мая встретится в Москве со своим коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер уточнил, что стороны обсудят ещё неурегулированные вопросы в двусторонних отношениях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Александр Лукашенко заявлял в марте, что антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику. Также он отмечал, что теперь Россия и Белоруссия смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить отечественное производство.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуют программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета.