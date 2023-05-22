Москва, 22 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, говоря о потерях России в Артёмовске, пытался оправдать поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Владимир Федоренко/РИА Новости Юрий Швыткин

Ранее американский президент, выступая на саммите «Большой семёрки» (G7) в Японии, заявил, что Москва якобы лишилась в боях под Донецком «около 100 тыс. человек». В то же время Байден отказался рассуждать о потерях украинской стороны.

По мнению российского депутата, глава Белого дома решил выдать желаемое за действительное.

«Позиция Байдена понятна — как можно больше негатива в отношении нашей страны, они как-то хотят оправдать поражение ВСУ», — сказал Швыткин, подчеркнув, что фактически не только ВСУ потерпели поражение, но и Североатлантический альянс.

Зампред комитета Госдумы по обороне также обратил внимание на то, что лидеры Украины и США указывали, что город в ДНР не имел якобы стратегического значения.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня. Первые сообщения о завершении операции появились 20 мая.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом устроил атомную бомбардировку Хиросимы (Япония) и боевые действия в Артёмовске. Комментируя слова Зеленского, сравнившего на полях саммита «Большой семёрки» Артёмовск с пострадавшей от американской ядерной бомбы Хиросимой, дипломат отметила: «Молодец какой, ведь и то и другое устроил Белый дом».