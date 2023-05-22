Москва, 22 мая, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали пользователи Twitter за сравнение Артёмовска с японской Хиросимой, которая пострадала от американской ядерной бомбардировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Кто уничтожил Хиросиму? Можно мне напомнить?» — задал вопрос один из комментаторов.

Другой обратил внимание, что раньше Зеленский говорил об угрозе внутриполитического и международного давления на Украину из-за потери Артёмовска, а теперь сравнивает две разные ситуации.

«Как можно сравнивать ядерную атаку и военную наземную битву?» — спросил ещё один читатель.

Также комментаторы подчеркнули, что США, сбросив атомные бомбы на Японию, совершили ужасное преступление против человечества, но не понесли никакого наказания.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Зеленский на полях саммита G7 сравнил Хиросиму, которая пострадала от ядерной бомбардировки США, с Артёмовском. Он заявил, что фото разрушений Хиросимы напоминают ему Артёмовск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, отметила, что и атомную бомбардировку Хиросимы, и боевые действия в Артёмовске устроили США.

20 мая в Минобороны РФ подтвердили, что российские воинские подразделения завершили освобождение Артёмовска. Операцию по его освобождению начали 8 октября 2022 года. Она продлилась 224 дня.