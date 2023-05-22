Тегеран, 22 мая, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посетит 23 мая Тегеран. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление заместителя главы ЦБ Ирана.

Сергей Фадеичев/ТАСС Эльвира Набиуллина

По его словам, в ходе встречи главы Центробанков двух стран обсудят соглашения в валютной и банковской сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая американский сенатор Тед Круз заявил, что члены Конгресса США работают над разработкой законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который помог бы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами.

Парламентарий призвал ввести ограничения в отношении «банков, самолётов и морских судов», используемых для поддержки российской специальной военной операции. Кроме того, Круз сообщил, что законопроект предполагает заморозку иранских активов, составляющих «миллиарды долларов».

20 мая лидеры стран — участниц «Группы семи» (G7) призвали Иран прекратить поддерживать Россию в конфликте с Украиной.