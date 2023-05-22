Якутск, 22 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Якутии десятиклассника обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом 2 мая сообщает РЕН-ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По информации журналистов, школьница приехала в гости к своей бабушке. Отмечается, что об этом узнал 17-летний сосед, который решил навестить знакомую, когда бабушки не было дома.

По версии следователей, фигурант на руках отнёс девочку в баню, где попытался соблазнить её, но, получив отказ, надругался над несовершеннолетней.

Отмечается, что подозреваемого задержали и поместили в реабилитационный центр. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в центре временного содержания для несовершеннолетних. Пострадавшая девочка — гражданка одной из стран ближнего зарубежья, сбежавшая от родителей в Москве. За асоциальное поведение её поместили в ЦВС, где 36-летний старший лейтенант, работающий воспитателем, совершил в отношении неё противоправные действия. Об этом она сама рассказала его коллегам.