Белгород, 22 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа. Соответствующее видеообращение глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Сейчас, вижу, идёт распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от шебекинской администрации. Это враньё, этого нет», — сказал он.

По его словам, в случае улучшения или ухудшения ситуации власти предоставят всю необходимую информацию. Гладков также уточнил, что в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, ни раненых, ни убитых.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информации о якобы эвакуации жителей Шебекинского городского округа Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, массированный обстрел Грайворонского округа начался утром 22 мая. ВСУ стреляли по сёлам Новостроевка-Первая, Безымено, Козинка, Глотово, Доброе и Головчино. Поступала информация о гибели одного мирного жителя, власти её опровергли.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию области более 70 раз. Больше всего обстрелов пришлось на Волоконовский район (31) и Шебекинский городской округ (38 раз). В Грайворонском округе село Головчино попало под обстрел дважды.