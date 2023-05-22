Москва, 22 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В последнее время несколько государств нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией. Об этом 22 мая заявил журналистам генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Он напомнил, что оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, при этом без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно.

«Когда нет уверенности в том, что партнёр в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — уточнил Михеев.

Он обратил внимание на то, что другими важными принципами военно-технического сотрудничества являются «внимание к каждому партнёру» и взаимовыгодность.

По его словам, в настоящее время любой заказчик организации является стратегически важным.

«Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнёров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», — уточнил генеральный директор «Рособоронэкспорта».

Как передавало ИА Регнум, с 17 по 20 мая в Минске проходила Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023. Российская делегация прибыла на экспозицию примерно с 700 образцами вооружения и спецсредств от более чем полутора десятков компаний-производителей. В выставке, помимо прочих, участвовали «Рособоронэкспорт», «Технодинамика», «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «ОАК», «НПО «Высокоточные комплексы», «ОПК», «Швабе» и крупные холдинги Ростеха. На MILEX-2023 продемонстрировали 112 натурных образцов российских вооружений.