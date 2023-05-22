Москва, 22 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку выразил признательность Пекину за приглашение президента России Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя.

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

«Признательны за приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме «Один пояс — один путь», — сказал он.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом.

Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, которую в 2013 году предложил Си Цзиньпин с целью активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием большого числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию по железной дороге, которая сокращалась весь 2022 год, резко упала с начала текущего года. По оценкам руководителя транспортной компании Николая Ольшанского, ориентировочный уровень ставок на перевозку 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упал с уровня 12–13 тысяч долларов (стоимость в 2021 году) до 8–9 тысяч долларов (цена на конец 2022 — начало 2023 года).