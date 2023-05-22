Хельсинки, 22 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Финская энергокомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом». Об этом 22 мая сообщила пресс-служба компании.

Gaznadzor.gazprom.ru «Газпром»

«Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и поэтому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с «Газпром экспортом» 22 мая 2023 года», — сказано в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

При этом расторгнут был только контракт на поставку российского трубопроводного газа. Долгосрочный контракт на поставку СПГ, заключенный Gasum с «Газпром экспортом», остаётся в силе, отметили в финской компании.

В марте в «Газпроме» сообщили, что в 2022 году итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз» вели судебные заседания с российским холдингом.

Так, в отчётности российской компании говорилось, что Gasum 13 мая 2022 года направила в адрес ООО «Газпром экспорт» уведомление о начале арбитражного разбирательства по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в его адрес счетов.

Как сообщало ранее ИА Регнум, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести цены на российский газ на рубли для недружественных стран. Он назвал российский рубль одной из сильных мировых валют. Глава государства связал его укрепление с начала 2022 года с переводом расчёта за газ на рубли.