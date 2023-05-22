Киров, 22 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Кировская область получила полтора миллиарда рублей бюджетного кредита на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Соответствующее дополнительное соглашение было подписано в начале мая между региональным министерством финансов и Управлением федерального казначейства. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, средства выделены на опережающее финансирование объектов, предусмотренных в 2024 году, из федерального бюджета (средства перенесены с 2024 года на 2023).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«Мы смогли получить опережающее финансирование в 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, — сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. — Эти средства нам планировали дать в 2024 году, но видя то, как Кировская область перестроила работу по дорожным ремонтам, финансирование нам выделили уже сейчас».

Дорожный комитет Кировской области по поручению министерства транспорта ведёт работу по определению объектов ремонта дорог, входящих в опорную сеть. Планируется, что будет отремонтировано более 60 километров дорог. Таким образом прирост доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 2,34 процента и к концу года составит более 50%.

«Общий километраж дорог в этом году, который должен быть отремонтирован, — 400 км, — сказал заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев. — Это на треть больше того, чем мы планировали изначально».