Москва, 22 мая, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил директора генерального секретариата (департамента) МИД России Сергея Бутина замглавы ведомства. Соответствующий указ опубликован 22 мая на официальном сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

10 мая российский лидер инициировал процесс денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации РФ ДОВСЕ.

16 мая Путин назначил бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского новым послом в Ватикане.