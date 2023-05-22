Симферополь, 22 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Причиной отключения электричества в части Симферополя и близлежащих населённых пунктах вечером 21 мая стала авария на высоковольтной линии электропередачи из-за шквального ветра, сообщили 22 мая в министерстве топлива и энергетики Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22:49 вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе. Отключённая нагрузка составила 42 МВт», — сказано в сообщении ведомства.

Ремонтные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, в 00:15 часть потребителей была запитана по резервной схеме, а полностью работы были завершены к утру 22 мая, отметили также в пресс-службе министерства.

В ночь на 22 мая глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщал, что причины отключения электроснабжения устанавливаются, а подача электричества будет возобновлена в течение получаса. Ввиду более сложных, чем предполагалось, повреждений ремонтные работы заняли около четырёх часов.

16 мая сообщалось о крупной аварии в Краснодаре, в результате которой прекратилось трамвайное сообщение и были отключены светофоры. Авария произошла на подстанции «Южная», в городе образовались значительные пробки. Энергоснабжение было частично восстановлено по резервной линии, а позже возобновлено в полном объёме.