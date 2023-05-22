ДНР, 22 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Свыше 3,5 тыс. жителей Артёмовска поместили в пунктах временного размещения в городах Донецкой Народной Республики, сообщил 22 мая мэр города Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Эвакуировали больше 3,5 тысяч [жителей]», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Мэр города добавил, что днём ранее в пункт временного размещения города Шахтёрска были доставлены 58 человек, ещё 60 прибудут туда в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. После этих сложных работ будет дана оценка состоянию объектов городской инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи освобождённым территориям.

Напомним, бои за Артёмовск велись 225 дней и к 20 мая российские силы установили полный контроль над городом.