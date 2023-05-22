Мелитополь, 22 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Переброска новой партии украинских войск на запорожский фронт была сорвана точным ударом по Днепропетровску, который нанесли российские военные. Об этом 22 мая сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Минувшей ночью был нанесён точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, украинские военные понесли большие потери. Об этом свидетельствуют средства визуального контроля и сообщения, которые поступают от жителей города.

Также Рогов сообщил, что авиация ВКС России наносит удары по складам с боеприпасами и ангарам с военной техникой ВС Украины, расположенным в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, ВКС России используют беспилотные летательные аппараты «Герань».

Как передавало ИА Регнум, ранее российские войска уничтожили наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, в Херсонской области, ударом противотанковой ракеты. В результате удара ВСУ также потеряли шесть человек личного состава.