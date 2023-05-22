Берлин, 22 мая, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство Украины продолжит получать вооружение западного производства после окончания конфликта. Об этом он рассказал 22 мая в ходе интервью немецкому телеканалу Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В будущем нам также придётся говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем», — заявил Шольц, добавив, что Киев продолжит получать оружие даже после того, как украинский конфликт закончится.

По его словам, страны Запада пока не обговаривали данный вопрос, поскольку украинский конфликт ещё не закончился. Он также добавил, что в обозримом будущем киевский режим не вступит в Североатлантический альянс, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить множество условий альянса, необходимых для вступления.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Глава германского правительства напомнил, что таких самолётов у Берлина нет, при этом он приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16. По его мнению, это «важный сигнал» для России.