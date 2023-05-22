Пекин, 22 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским саммита G7 в Хиросиме показало видение Запада на будущее конфликта с Россией. Об этом написало издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить войну военным путём, что ещё больше обострит и усложнит ситуацию», — приводят корреспонденты слова одного из военных экспертов.

В материале отмечается, что благодаря сражению за Артёмовск, Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, несмотря на то, что Запад продолжает использовать Киев в качестве своего посредника, увеличивая военные поставки, чтобы ослабить Российскую Федерацию.

Авторы статьи обратили внимание на то, что если истребители F-16 будут размещены в соседних с Украиной государствах, таких как Румыния или Польша, то Россия не будет тянуть с жёстким ответом.

Отмечается, что ни один вид оружия не может изменить ход войны, при этом развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, поскольку самый важный вопрос заключается в том, где будет размещена истребительная авиация, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем.

Как передавало ИА Регнум, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал поездки президента Украины за рубеж самым дорогим шоу в истории планеты. Глава крымского парламента обратил внимание на то, что президент Украины обогащается на конфликте с Россией.

В Хиросиме 21 мая завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали 20 мая. Этот документ глава МИД Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России и Китаю.

«Группа семи» пообещала продолжать вооружать Украину, усиливать санкции против России. Китаю она назначила роль страны, которая должна отговорить Кремль от продолжения спецоперации. При этом G7 потребовала расширения зерновой сделки.