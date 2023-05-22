Тамбов, 22 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения и образования Тамбовской области получили новый автотранспорт — школьные автобусы и машины скорой медицинской помощи. В церемонии передачи ключей приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, представители районов региона.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В церемонии приняли участие глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, представители районов

В 2022 году для обновления автопарка образовательных организаций и службы скорой медицинской помощи Тамбовщины из федерального бюджета было выделено более 193 млн рублей. 20 новых школьных автобусов, 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи и девяти передвижных медицинских комплексов уже вышли на свои маршруты.

Как сообщили в пресс-службе Тамбовской областной думы, в настоящее время перевозку более 9 тысяч детей до школ осуществляют 429 школьных автобуса по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тысячи км. Новая партия школьных автобусов будет направлена на замену транспорта с годом выпуска более 10 лет, а также поможет снять нагрузку с маршрутов, где осуществляется подвоз большого количества детей. Школьные автобусы поступят в образовательные учреждения городов Котовска и Тамбова, Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Пичаевского, Сампурского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин подчеркнул, что безопасность детей — превыше всего: «Дети должны добираться до школы в комфортных условиях. Новые полученные автобусы соответствуют всем необходимым требованиям безопасности».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Кареты скорой медицинской помощи имеют всё необходимое для оказания экстренной помощи пациентам

Пресс-служба Тамбовской областной думы Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оборудованы дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами кислородной поддержки, мини-лабораториями

Санитарный автопарк службы скорой медицинской помощи региона представлен 193 автомобилями и 19 передвижными медицинскими комплексами, полностью оснащенными необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС. Новые автомобили поступили в учреждения здравоохранения Мордовского, Мучкапского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, в больницы городов Уварова, Кирсанова, Котовска, Жердевки, Моршанска, Рассказова. «Кареты скорой медицинской помощи имеют всё необходимое для оказания экстренной помощи пациентам. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оборудованы дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами кислородной поддержки, мини-лабораториями», — отмечает Евгений Матушкин. Стоит сказать, что в 2022 году Тамбовская область получила 55 новых школьных автобусов и семь автомобилей скорой помощи. По словам председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, своевременное обновление школьного автопарка и санитарного транспорта повышает доступность и качество образования и получения неотложной медицинской помощи.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Новые автомобили поступили в учреждения здравоохранения Мордовского, Мучкапского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, в больницы городов Уварова, Кирсанова, Котовска, Жердевки, Моршанска, Рассказова