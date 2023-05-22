Симферополь, 22 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в лице советника президента Джейка Салливана словами о согласии на применение вооружений против Крыма «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Он напомнил, что в Севастополе уже 240 лет располагается Черноморский флот с жизненно важной для страны авиацией.

«Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений», — сказал Мурадов РИА Новости.

Такими точками в основном являются аэродромы в Польше и Румынии, для уничтожения которых будет недостаточно обычных вооружений, добавил он.

При таком сценарии катастрофа прежде всего ждёт Восточную Европу. Воспоминание о Карибском кризисе должно отрезвить НАТО, заключил Мурадов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что использование ВСУ американского оружия для ударов по Крыму не вызовет возражений у Вашингтона.

При этом Салливан подчеркнул, что США выступают против атак ВСУ с использованием вооружения НАТО вглубь территории России.

Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о последствиях, которые могут возникнуть в случае удара Вооружённых сил Украины по Крыму.