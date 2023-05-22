Минск, 22 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая встретится в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Как мне докладывает (белорусское. — Прим. ред.) правительство, ну почти нет никаких проблем в отношениях с Россией. Я в это мало верю», — заявил Лукашенко в ходе встречи с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

Белорусский лидер уточнил, что стороны обсудят ещё неурегулированные вопросы в двусторонних отношениях.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Он присутствовали на военном параде по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, однако пропустил неформальный завтрак лидеров стран СНГ в Кремле.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Лукашенко не остался на совместный завтрак из-за мероприятий в Минске.