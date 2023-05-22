Брянск, 22 мая, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели миномётный обстрел села Хоромного Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки», — написал он, добавив, что никто из местных жителей не пострадал.

20 мая украинские войска обстреляли из миномётов село Сушаны в Брянской области. В результате обстрела были повреждены несколько жилых домов и автомобили местных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, накануне при обстреле села в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Украины из реактивной системы залпового огня HIMARS повреждено 14 домов. Уточняется, что противником была выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS. При атаке со стороны ВСУ погибли две женщины, 1952 и 1970 годов рождения, ранения получили пять человек.