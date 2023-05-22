ДНР, 22 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Артёмовске остались ещё несколько десятков мирных жителей, эвакуация населения продолжается. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Пока есть чёткое понимание, что в Артёмовске остались несколько десятков местных жителей, — сообщил собеседник агентства. — Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов».

Он добавил, что эвакуация мирного населения в безопасные места продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, бои за Артёмовск велись 225 дней, и к 20 мая российские силы установили полный контроль над городом.

Штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, поздравил российский президент Владимир Путин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. После этих сложных работ будет дана оценка состоянию объектов городской инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи освобождённым территориям.