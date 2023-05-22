В Артёмовске остались ещё несколько десятков жителей, заявили в ДНР
ДНР, 22 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Артёмовске остались ещё несколько десятков мирных жителей, эвакуация населения продолжается. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.
«Пока есть чёткое понимание, что в Артёмовске остались несколько десятков местных жителей, — сообщил собеседник агентства. — Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов».
Он добавил, что эвакуация мирного населения в безопасные места продолжается.
Как сообщало ИА Регнум, бои за Артёмовск велись 225 дней, и к 20 мая российские силы установили полный контроль над городом.
Штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, поздравил российский президент Владимир Путин.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске началось предварительное разминирование. После этих сложных работ будет дана оценка состоянию объектов городской инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи освобождённым территориям.