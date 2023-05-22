Токио, 22 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл на встречу с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силва, которая должна была состояться на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал бразильского коллегу встретиться с Зеленским на саммите.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — приводит слова да Силвы издание G1.

Лула да Силва предположил, что у Зеленского была другая встреча. Он также добавил, что его не разочаровал такой исход событий, однако он был расстроен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер Бразилии Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины на полях саммита G7 в Японии, несмотря на просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Сам президент Украины на вопрос о том, огорчён ли он из-за несостоявшейся встречи с Лулой да Силвой, заявил, что расстраиваться по данному поводу должен не он, а президент Бразилии.