Салехард, 22 мая, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде прошла стратегическая сессия по вопросам репродуктивного здоровья. В мероприятии приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, федеральные эксперты, главврачи больниц, представители департаментов, общественники, многодетные мамы.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов

«Наша задача — выработать решения с учетом региональной специфики. Много молодежи уезжает с Ямала для получения высшего образования в другие регионы и возвращаются ближе к 30 годам, возможно, уже имея проблемы со здоровьем. Мы приняли ряд мер поддержки семей: ввели региональный материнский капитал, подарок «Малышу Ямала», сертификаты молодожёнам на обследование здоровья. Многие наши меры носят поддерживающий характер. Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию. Уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения», — заявил Дмитрий Артюхов.

Главный специалист Министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью мужчин, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин отметил, что современная молодежь не спешит становиться родителями. Молодые люди и девушки откладывают рождение детей, а с возрастом это дается всё сложнее. Поэтому у медиков есть важная задача — не дать людям заболеть. По данным Аполихина, лишь 4% проблем с репродуктивным здоровьем связаны с генетикой, а все остальные — последствия образа жизни.

Эксперт уверен, что необходимо активно строить социальные объекты, вводить дополнительные меры поддержки, формировать у подрастающего поколения семейные ценности, а также прикладывать все усилия для того, чтобы у молодёжи была уверенность в будущем.

Нынешней весной на Ямале запустили новый проект по укреплению репродуктивного здоровья северян. Специалисты на основе анкетирования молодых парней и взрослых мужчин отберут пациентов для обследования. По его результатам выявят факторы риска развития заболеваний. А тех, кому это будет необходимо, направят на углубленную диагностику.

Главный врач окружного центра медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил о большой заинтересованности ямальцев. «Собрали уже порядка 700 анкет подростков и получили уникальные для отечественной науки данные. Потому что все данные, которые мы имели до этого, это данные по обращаемости в медицинские организации. Прицельный сбор информации поможет нам лучше понимать, что происходит со здоровьем подростков», — пояснил специалист.

Еще одну меру, которая направлена на повышение рождаемости, на Ямале ввели с 15 мая. Речь идет о сертификатах для молодоженов на комплексное обследование. Документ парам вручают прямо на церемонии бракосочетания, в ЗАГСе.

По результатам сессии эксперты введут дополнительные мероприятия для укрепления здоровья ямальцев. Именно они должны помочь сделать Ямал лучшей «территорией детства». Это одно из приоритетных направлений, о которых Дмитрий Артюхов говорил во время своего доклада о положении дел в ЯНАО.