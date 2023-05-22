Ханой, 22 мая, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал 22 мая программу рабочего визита во Вьетнам.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и мемориалу павшим героям, который расположен в северной части Ханоя.

В церемонии приняли участие замглавы российского МИД Михаил Галузин, посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, главы Минстроя и Минэнерго Ирек Файзуллин и Николай Шульгинов, а также руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье, 21 мая, прибыл с рабочим визитом в столицу Вьетнама Ханой.

В ходе визита он встретится с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

На встречах Медведев обсудит с представителями руководства Вьетнама ситуацию вокруг Украины и вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.