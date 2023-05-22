Оренбург, 22 мая, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Задержанный в Оренбургской области дал признательные показания о том, что по указанию «людей из Украины» должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и «устроить саботаж». Видео предоставил журналистам Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Люди из Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Я должен был поджечь релейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции, устроить саботаж», — сообщил задержанный.

ФСБ также опубликовала фото его переписки с кураторами с Украины. По словам задержанного, он получил фото релейного ящика, его координаты и план действий.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ России во взаимодействии с МВД Российской Федерации предотвращён террористический акт в городе Новотроицке Оренбургской области. В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин России, 1997 года рождения, который по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России.

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Неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф на ж/д путях в Тульской области. Инцидент произошёл 19 мая в районе посёлка Ревякино в двух километрах от поста дежурного по станции. Возгорание заметил диспетчер, который и вызвал полицию. Уточняется, что сам ящик не был взломан. На месте ЧП нашли часть зажигалки и следы от колёс автомобиля. Диверсантов теперь разыскивает полиция.

Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани. По информации источника, в Казани задержали троих школьников 14–15 лет. Двоих из них уже привлекали за повреждение имущества. Сразу четыре релейных шкафа подожгли ночью 18 мая возле станции Дербышки в Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов. Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку.

В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая. Диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование на перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли.