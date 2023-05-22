ДНР, 22 мая, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В освобождённом российскими военными Артёмовске Донецкой Народной Республики (ДНР) началось предварительное разминирование, заявил 22 мая врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, речь идёт о проверке зданий на наличие взрывоопасных предметов. При этом первоочередной задачей является обследование мест, в которых могут оставаться гражданские лица.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Идёт предварительное разминирование города», — сказал он в эфире телеканала »Россия 24».

По словам Пушилина, после этих сложных работ будет дана оценка состоянию объектов городской инфраструктуры и организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

«В городе предстоит провести масштабное разминирование, это небыстрый процесс. На это уйдут месяцы», — уточнил военный эксперт Борис Рожин.

Как сообщало ИА Регнум, бои за Артёмовск велись 225 дней, и к 20 мая российские силы установили полный контроль над городом. Штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, поздравил российский президент Владимир Путин. По словам Дениса Пушилина, в освобождении Артёмовска именно в этот день есть особый символизм: год назад 20 мая в плен сдались последние украинские военные и боевики в Мариуполе. Штурмовики в Артёмовске стали источником времени, позволившего переломить ход всей СВО, — считает замначальника донецкого главка Росгвардии, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По мнению полковника запаса Романа Насонова, Вооружённые силы Украины в боях за город Артёмовск могли потерять до 40 тысяч военных убитыми. 21 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артёмовск. Когда на полях саммита G7 его спросили, не лучше ли было бы провести обсуждение вопроса о мирных переговорах, сравнил пострадавшую от ядерной бомбы Хиросиму с Артёмовском.