Москва, 22 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Крым является частью Российской Федерации, угрозы США об ударах безответственны, Россия найдёт, как не допустить этого. Об этом 22 мая заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Крым — неотъемлемая часть России, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что всё это под сомнением, — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — заявил Рябков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 21 мая сделал заявление о том, что использование ВСУ американского оружия для ударов по Крыму не вызовет возражений у Вашингтона. При этом Салливан подчеркнул, что США выступают против атак ВСУ с использованием вооружения НАТО вглубь территории России.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о последствиях, которые могут возникнуть в случае удара Вооружённых сил Украины по Крыму. Он отметил, что удары украинских военных по территории Крыма будут рассматриваться как нападение на любой другой субъект Российской Федерации.