Вашингтон, 22 мая, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Зенитно-ракетным комплексом Patriot, который поразили российские ракеты в ходе ударов по территории Украины, управляли западные наёмники, при этом точные сведения об их потерях засекречены. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что ЗРК Patriot является очень сложной системой вооружения и считалась «слишком продвинутой» для украинского персонала. Западные специалисты посчитали, что украинские военные не смогли бы обучиться работе на нём настолько быстро, чтобы ЗРК Patriot смогли оказать серьёзное влияние на ход боевых действий.

Отмечается, что в связи с этим, когда системы были развёрнуты в апреле 2023 года, было широко распространено предположение, что за их укомплектование и содержание отвечали военные подрядчики из западных стран.

Авторы статьи отмечают, что персонал западных стран сыграл очень большую роль в конфликте на Украине.

«Присутствие западных подрядчиков, уже обученных работе с рядом западных систем вооружений, согласно многочисленным сообщениям, сыграло ключевую роль в, казалось бы, беспрепятственной интеграции Украиной новой военной техники от её сторонников в Европе и США», — говорится в материале.

Отмечается, что консультативный орган Исследовательской службы Конгресса США (CRS) был одним из многих источников, опубликовавших отчёты о том, что украинский персонал не сможет работать на ракетных комплексах Patriot не раньше 2024 года.

Авторы издания сделали вывод о том, что маловероятно, чтобы украинский персонал укомплектовывал системы Patriot, развёрнутые в апреле и атакованные в мае, менее чем через пять месяцев после принятия решения о поставке систем. Отмечается, что вполне вероятно, что подрядчики из стран-членов НАТО, имеющие опыт эксплуатации Patriot, целевые.

В материале указано, что вызванные ударами масштабы разрушений, означают, что потери среди этого персонала вероятны, хотя они вряд ли будут раскрыты, по крайней мере, в течение многих лет после окончания войны.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России сообщили, что в ходе ракетного удара по Киеву с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» удалось поразить пять пусковых установок ЗРК Patriot его радиолокационную станцию. На опубликованном видео атаки видно, как американский комплекс выпустил 32 ракеты, после чего произошла вспышка, свидетельствующая о попадании в него ракеты.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot, находящемуся в Киеве, с помощью российской ракеты «Кинжал», скорее всего, уничтожил и американских военных, которые обслуживали этот ЗРК.