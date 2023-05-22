Донецк, 22 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР после освобождения началось предварительное разминирование. Об этом 22 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Идёт предварительное разминирование города», — сказал Пушилин.

Он пояснил, что российские силы проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов. По его словам, первоочередной задачей является проверка мест, в которых могут оставаться гражданские лица.

Пушилин отметил, что важно провести полное, тщательное разминирование. При этом он подчеркнул, что это будет очень кропотливая и сложная работа с учётом масштабов боевых действий, которые проходили в городе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском. Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ.

Участников штурма, а также военнослужащих, обеспечивавших прикрытие с флангов и поддерживавших наступление, поздравил президент России Владимир Путин. Отличившихся бойцов представят к наградам.

Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от крупного населенного пункта Горловка.