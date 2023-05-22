Москва, 22 мая, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Москве ликвидировали открытое горение в здании, в котором расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По его информации, спасатели получили сообщение о пожаре в Колодезном переулке, 14. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Очаг пожара располагался на шестом этаже здания.

Отмечается, что огнеборцы ликвидировали возгорание.

По информации СМИ, сведений о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая в городе Валдае Новгородской области загорелось здание военкомата. По предварительной информации, возгорание произошло в деревянной пристройке к основному зданию, затем пламя распространилось на крышу военкомата. Предварительно, причиной пожара названо короткое замыкание.