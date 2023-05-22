Москва, 22 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы (ВС РФ) 22 мая впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ»), вместе с баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань» были задействованы крылатые ракеты Х-101, Х-22. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что в Днепропетровске за 40 минут прозвучало 16 взрывов, а в Сети тем временем появились видеокадры, на которых заметно зарево от пожара после одного из прилётов по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого по целям в городе ударила вторая волна беспилотников. Местные жители отметили, что эта атака — самая массированная.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

В Минобороны пока никак не прокомментировали произошедшее.

Х-101 представляют собой стратегическую крылатую ракету воздушного базирования класса «воздух — земля». Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км. Вес боевой части составляет до 960 кг. Х-22 «Буря» — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22. «Герань» — беспилотник-камикадзе. При весе 200 кг и дальности полёта до 2,5 километра он может нести боеприпас до 50 кг при скорости 150–180 километров в час. Контейнеры с такими дронами легко размещаются на грузовиках, железнодорожных платформах и кораблях. Мощностью двигателя — 50 лошадиных сил. «Герань» может атаковать цель и стаей — по 5–6 дронов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее взрывы и полёты ракет и дронов-камикадзе были отмечены также в Харькове, Запорожье и Николаевской области. Воздушная тревога была объявлена ночью по всей территории Украины. Удары пришлись по местам дислокации ВСУ и ремонтным базам военной техники.