Москва, 22 мая, 2023, 09:45 — ИА Регнум. России направлена просьба о том, чтобы в отношении заблокированных счетов филиалов Института им. Гёте в Российской Федерации были сделаны такие же исключения, что и для Русского дома в Германии, в частности, возможность платить заработную плату сотрудникам и оплачивать счета за коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, счета Русского дома в Берлине были заблокированы из-за того, что его головная организация (Россотрудничество) попала под санкции Евросоюза.

Источник уточнил, что в это же время на основании постановления Евросоюза Русскому дому в Берлине в виде исключения были выданы разрешения, которые позволяют ему пользоваться находящимися на счетах средствами для выполнения базовых функций (оплата коммунальных услуг либо выплата сотрудникам зарплаты).

«Российской стороне была направлена просьба о том, чтобы для филиалов Института им. Гёте в России были сделаны исключения, аналогичные тем, что были предусмотрены для Русского дома в Берлине, для того чтобы у них была возможность оплачивать электро− и водоснабжение, отопление и так далее, а также выплачивать сотрудникам заработную плату», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что данная просьба была направлена властям России некоторое время назад.

Как передавало ИА Регнум, Институт Гёте в Москве 31 марта сообщил на своём сайте о блокировке счетов и об отмене языковых экзаменов на ближайшие даты.

По словам официального представителя МИД России Мария Захаровой, блокировка банковских счетов Института Гёте в России является соразмерным ответом на блокировку счетов Русского дома в Берлине после неоднократных предупреждений Москвы.

По её словам, власти Германии неоднократно получали предупреждение о неизбежности соразмерного ответа в случае, если не прекратится административно-политическое давление на РДНК в нарушение Соглашения о деятельности культурно-информационных центров, которое было заключено между правительством Германии и правительством России в феврале 2011 года.