Москва, 22 мая, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы, сообщает 22 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus столкнулся с автомобилем Volvo.

«В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в экстренных службах.

Кому принадлежит правительственный автомобиль, не уточняется.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в центре Сочи водитель спорткара Lamborghini не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево.

Водителем элитного автомобиля оказалась 28-летняя девушка, в результате ДТП никто не пострадал.