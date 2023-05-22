В Москве автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП
Москва, 22 мая, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы, сообщает 22 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Отмечается, что авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Aurus столкнулся с автомобилем Volvo.
«В результате ДТП пострадавших нет», — сообщили в экстренных службах.
Кому принадлежит правительственный автомобиль, не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в центре Сочи водитель спорткара Lamborghini не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево.
Водителем элитного автомобиля оказалась 28-летняя девушка, в результате ДТП никто не пострадал.