Курск, 22 мая, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Российские пограничники отразили в Курской области атаку двух дронов, которые летели в сторону Глушковского района, передаёт 22 мая Telegram-канал Shot

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Отмечается, что один беспилотник был посажен с помощью антидронового ружья, второй взорвался после столкновения с сеткой ограждения.

Беспилотники летели в сторону Глушковского района. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник 15 мая атаковал экскаватор в Курской области, один человек получил ранения. Инцидент произошёл в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Пострадавшего ранило в плечо.

Также 15 мая беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал пропускной пункт в Климовском районе Брянской области. Взрыв раздался на крыше здания автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи».