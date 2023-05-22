Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 мая, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Российская Федерация, в отличие от западных стран, никогда не ставила никаких условий Республике Сербской, при этом Запад сейчас пытается оказать давление на руководство республики из-за того, что энтитет не позволяет Боснии и Герцеговине присоединиться к антироссийским санкциям.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович

Перович обратил внимание на то, что руководство Республики Сербской очень уважает принципиальную позицию России.

«В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий», — приводит РИА Новости его слова.

Глава представительства Республики Сербской в России добавил, что одновременно с этим западные страны пытаются оказывать на республику финансовое давление, так, МВФ отказал стране в согласованном ранее транше.

«Западу не нравится, что Республика Сербская блокирует Боснию и Герцеговину от присоединения к санкциям ЕС в отношении России. Также Республика Сербская блокирует вступление Боснии и Герцеговины в НАТО», — уточнил Перович, добавив, что Запад ввёл против республики негласные санкции во всех сферах, осуществляет попытки заблокировать республику в финансовом плане.

Как передавало ИА Регнум, по словам Перовича, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях. По его словам, на сегодняшний день есть небольшие сложности с оплатой, которые связаны с задержкой трансферты через корреспондентские банки.

Ранее Перович заявил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе визита в Россию может обсудить с главой государства Владимиром Путиным проект газопровода для поставок российского газа, а также вопрос углубления совместных экономических отношений двух стран.