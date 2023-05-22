Москва, 22 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Компания «ГЦМО ЭМС», работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», начала производить усилители радиочастотной мощности, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Офис управляющей компании ОЭЗ «Технополис Москва»

«В городе свыше пятисот предприятий занимаются приборостроением. Некоторые из них расположены на территории столичной ОЭЗ. В частности, компания «ГЦМО ЭМС», которая работает на площадке «Печатники» с 2018 года, разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности», — заявил Овчинский. Он пояснил, что усилители нужны для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость. Основными заказчиками оборудования являются испытательные лаборатории.

Испытания по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) — один из важнейших этапов в создании электронной техники. Электронные устройства, которые не соответствуют требованиям ЭМС, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии.

«ГЦМО ЭМС» также проводит диагностику и ремонт, поставку оборудования и технических средств спутниковой связи, измерительных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры.