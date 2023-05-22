Пекин, 22 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В США заявили, что запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае является безосновательным. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя министерства торговли Соединённых Штатов.

21 мая в управлении по вопросам киберпространства Китая сообщили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, в связи с этим операторы критической информационной инфраструктуры в КНР должны прекратить закупать продукты этого предприятия.

«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», — приводит агентство заявление представителя министерства торговли Соединённых Штатов.

Он также добавил, что запрет властями КНР закупки продукции Micron не совместим с утверждениями Пекина об открытости своих рынков и его приверженности прозрачной нормативно-правовой базе.

По его словам, в США начнут совместную работу с «ключевыми партнёрами и союзниками» по «устранению нарушений» на рынке микросхем Китая.

Как передавало ИА Регнум, власти Китая решили ответить на санкции Запада отказом экспортировать редкоземельные металлы. Эти металлы западные предприятия закупали для производства аккумуляторов для электромобилей. Также КНР готов ввести эмбарго на сканирующие лидары, используемые в системах машинного зрения. Металлы пользуются спросом на внутреннем рынке Китая, поэтому китайская экономика не пострадает.

В Китае начато расследование в отношении американского производителя микрочипов Micron Technologies, прошли рейды и задержания сотрудников аудиторской компании Mintz (США) и фармкомпании Astellas Pharmа (Япония).

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай угрозой глобальной безопасности. Он сказал, что Лондон вместе с союзниками по G7 стремится «не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела» других государств.