Сараево, 22 мая, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) дали согласие на начало переговоров о строительстве газопровода для поставок газа из России, сообщил журналистам глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.

Босния и Герцеговина

«Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс», — сказал он в интервью РИА Новости.

Перович отметил, что раньше диалог вёлся на уровне межправительственной комиссии Россия — БиГ. Он уточнил, что Республика Сербская будет вести переговоры с Белградом из-за того, что этот энтитет (территориальное образование) необходимо соединять с трубопроводной системой Сербии.

Глава представительства также рассказал, что после того, как совет министров БиГ одобрит решение, следующей инстанцией, которой предстоит рассмотреть этот вопрос, станет президиум Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская образовалась в 1992 году, а в 1995-м она вошла в состав Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонского соглашения. Этот договор заключали с целью прекращения огня, разделения враждующих сторон и обособления территорий. Дейтонское соглашение положило конец гражданской войне в БиГ.

В соответствии с договоренностями республику разделили на два энтитета: Босния и Герцеговина, а также Республика Сербская.