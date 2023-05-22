Казань, 22 мая, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Казани прошел суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Лучшими стали две команды из Ярославля, команда хозяев и гости с Дальнего Востока.

Минспорта Татарстана Казань. Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Главный юношеский турнир сезона состоялся благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Команды прошли большой путь. Сначала ребята стали победителями в своих городах, затем в регионах, после чего одолели соперников в рамках дивизионов. Итоговые матчи проходили на казанских ледовых аренах «Ак Буре», «Баско» и во Дворце спорта. Победителями Суперкубка стали юноши 2006–2007 г. р. из команды «Ярославич», парни помладше из «Ак Буре» (2008–2009 г. р.), в возрасте 12–13 лет победил ХК «Ярославич», а среди самых юных (2012–2013 г. р.) лучшей признана хабаровская команда «Амур».

Минспорта Татарстана Казань. Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Минспорта Татарстана

Минспорта Татарстана Болельщики на суперфинале «Золотой шайбы»

«Считаю, эта победа очень важна для развития хоккея в Хабаровском крае. Надеюсь, как можно больше мальчишек придут записываться для занятий хоккеем в школу», — отметил тренер команды «Амур-2013» Евгений Афанасенко.

Легендарные соревнования «Золотая шайба» начались с турнира в 1964 году по инициативе заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. Тогда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв: «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». С того момента наша страна воспитала много всемирно известных хоккеистов, для которых эти соревнования стали своеобразным стартом: Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов и другие. Сегодня система данных соревнований включает в себя более 80 регионов страны, в которых больше 45 тысяч ребят занимаются хоккеем и участвуют в турнире.

Минспорта Татарстана Казань. Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» — момент у ворот

В марте 2023 года на региональном этапе среди юношей 2008–2009 годов рождения успешно дебютировали юные хоккеисты из Ялуторовска (Тюменская область). «Это прекрасный опыт. Для юных хоккеистов это уже третий этап соревнований. Сначала команда прошла отбор в своем городе. Турниры состоялись в январские праздники. Итогом этого этапа стало формирование сборной города Ялуторовска. Затем были областные игры, в решающем матче ялуторовчане выиграли со счетом 6:4, обеспечив себе путёвку на всероссийскую финальную «Золотую шайбу», — отметил инструктор по хоккею ялуторовского Центра по спортивно-физкультурной работе Андрей Завьялов.

Минспорта Татарстана Участники суперфинала «Золотой шайбы» в Казани

Церемония награждения и тематический гала-матч с участием звезд отечественного хоккея состоялись в казанском дворце спорта, где ребята разыграли почетный трофей Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» — «Кубок стихий».

Минспорта Татарстана Участник соревнований в Казани

«Хочу поблагодарить гостеприимную Казань, Республику Татарстан за организованный праздник. Я уверен, что проигравших здесь нет, здесь все победители. Главное, чтобы дети были здоровыми, чтобы они гордились своей родиной, тренерами. Мы — одна большая спортивная держава и семья, а проект «Золотая шайба» развивается, становится массовым», — отметил министра спорта России Олега Матыцин.

Минспорта Татарстана Министр спорта России Олег Матыцин в казанском Дворце спорта

Одним из участников гала-матча суперфинала стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Знаменитый спортсмен признался: «Золотая шайба» для него — воспоминание о детстве. «Те, кто сейчас играет в этом турнире, скоро станет основой нашего хоккея», — подчеркнул он. За сборную Татарстана сыграл также мэр Казани Ильсур Метшин. «Когда я сам играл в «Золотой шайбе», никогда бы не поверил, что буду играть в одной тройке в Павлом Дацюком». Мы обязательно будем поддерживать этот турнир, без которого не было бы чемпионского «Ак Барса», которым мы гордимся», — подчеркнул мэр.

Минспорта Татарстана Награждение победителей «Золотой шайбы»

В 2023 году Континентальной детской хоккейной лигой «Золотая шайба» был проведен Всероссийский турнир по киберхоккею «Золотая кибер-шайба». Более 500 участников турнира с января боролись за шанс представить свой регион в финале. Четыре участника прошли сложный отбор, а затем в Казани определили победителя. Первым победителем кибертурнира стал Демид Невейницын из Саратовской области. Ему всего девять лет. Говорит, что играть начал после того, как отец на новый год подарил игровую приставку с игрой «NHL 22». О своих соперниках-киберспортсменах с предыдущих этапов соревнований сказал: «Очень легко было их победить, я их разыгрывал очень сильно, ни одного гола не пропустил, забив в общей сложности около 40 шайб».

Минспорта Татарстана Казань. Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» — вид на трибуны

Минспорта Татарстана

Соревнования среди юных хоккеистов проводятся ежегодно в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина о развитии массового и детско-юношеского спорта. Турнир включает в себя четыре этапа: муниципальный, региональный, финальный и суперфинал. Победители каждого из ранних этапов получают право представлять свой муниципалитет, а в дальнейшем регион на более высоком уровне.

Минспорта Татарстана Победители суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Как сообщало ИА Регнум, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Федеральный проект включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как «Золотая шайба», «Лыжня России», «Кросс нации», «Кожаный мяч», «День физкультурника».