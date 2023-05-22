Киев, 22 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского с большой долей вероятности отстранят западные союзники из-за угрозы глобальной войны. Такое заявление сделал 21 мая украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению режиссёра, траектория украинского конфликта уверенно ведёт к третьей мировой войне, которой не хочет как Россия, так и Запад.

«Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — написал Лопатенок.

Также режиссёр указал, что анонсированное контрнаступление ВСУ никак не начинается, при том что Украина ощутимо проигрывает на поле боевых действий. По мнению режиссёра, поставки Киеву ракет большой дальности, истребителей нового поколения и другого летального оружия никак не остановят «режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на саммите в Хиросиме японский журналист пристыдил президента Украины Зеленского за неудачный выбор места, где он попросил о поставках вооружения.

По мнению журналиста, украинскому лидеру в городе, пострадавшем от ядерной бомбардировки, следовало бы больше говорить о мирных инициативах.