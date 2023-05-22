Москва, 22 мая, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Климатолог Алексей Кокорин предположил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году.

Rene Traut/imago images/ТАСС Жара

«Наиболее вероятно 2025–2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — приводит РИА Новости его слова.

Он также обратил внимание на то, что, если на Земле произойдёт мощное извержение вулкана, этого может не случиться, так как попадание пепла в стратосферу приводит к глобальному похолоданию и антипарниковому эффекту.

Кокорин напомнил, что особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идёт из океана в атмосферу.

Он добавил, что процесс смены фаз начнётся во второй половине 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая, пришли к выводу, что в ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом. Причиной станут парниковые газы и естественное явление Эль-Ниньо (тёплое течение Эль-Ниньо у берегов Перу).

Ранее представитель входящей в ООН Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что Земля в ближайшие годы столкнётся с новым распространением природного феномена Эль-Ниньо, который сопровождается согревающим эффектом. По её словам, данный феномен может вызвать всплеск температуры в мире.