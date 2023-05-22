Москва, 22 мая, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект о программе семейного сертификата на покупку первого автомобиля отечественного производства, сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда партии Ярослава Нилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Согласно проекту, сумма выплаты составит 1 млн рублей, а воспользоваться ею можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребёнка.

При этом продать автомобиль они смогут только по истечении пяти лет, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчёту, уточнили в ЛДПР.

По словам Нилова, подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учётом демографического спада в России.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции», — уточнил он.

Кроме того, соответствующая инициатива станет поддержкой отечественного автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи, заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, уже 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала.

С 2023 года эту меру поддержки национального проекта «Демография» можно оформить на любого ребенка до трёх лет, даже на первенца. В Социальном фонде России (СФР) напомнили, что потратить маткапитал на ежемесячные выплаты могут российские семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека