ДНР, 22 мая, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Украинские власти и войска отбирали у жителей Артёмовска (ДНР) их детей, а после под угрозой лишения родительских прав принуждали людей уезжать из города вглубь подконтрольных Украине территорий, заявила журналисту беженка Ирина Твердохлеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Поскольку мы не захотели эвакуироваться в сторону Украины — нас считали не людьми. И мы не имеем права на своих детей, и прав у нас никаких нет. Поэтому мы должны были отдать ребёнка», — рассказала женщина, слова которой приводит РИА Новости.

По её словам, чиновники и военнослужащие выслеживали семьи с детьми, которые приходили на пункты обогрева и раздачи помощи. В ходе посещения одного из таких мест у Твердохлеб попытались отнять её сына.

Женщина силой вырвала ребенка из рук военных и пустилась в бега, чтобы не допустить его изъятия украинскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля также стало известно о случаях, когда украинские военные принуждали жителей Артёмовска эвакуироваться из города. ВСУ при этом сотрудничали с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» для вывоза детей, чтобы заставить их родителей уехать на Украину.

18 мая в силовых структурах ДНР рассказали, что украинская полиция силой вывезла из Артёмовска несколько сотен детей, в том числе сирот.