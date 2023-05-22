Симферополь, 22 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал поездки президента Украины Владимира Зеленского за рубеж самым дорогим шоу в истории планеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В последнее время украинский лидер побывал в нескольких западных странах, Саудовской Аравии, также посетил Японию, где проходил саммит G7.

«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актёра, которому выплачиваются рекордные гонорары», — приводит РИА Новости слова Константинова.

Глава крымского парламента обратил внимание на то, что президент Украины обогащается на конфликте с Россией.

«Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырёх млрд, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи», — такое мнение высказал Константинов.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что супруга президента Украины Елена Зеленская является владельцем недвижимости в Крыму. Аксёнов также добавил, что счета за коммунальные услуги оплачиваются регулярно, задолженности по ним нет.

Супруга избранного президента Украины приобрела элитное жилье в Крыму менее чем за половину его рыночной стоимости у украинского бизнесмена, экс-депутата Верховной рады Александра Буряка. Речь идёт о квартире в Ливадии, которая расположена в жилом комплексе, соседствующем с Ливадийским дворцом, в котором во время Ялтинской конференции останавливался президент США Франклин Делано Рузвельт. Данную квартиру в ЖК «Император» Елена Зеленская приобрела в 2013 году. Сумма покупки составила $163 893, согласно декларации о доходах и имуществе, поданной в 2019 году Владимиром Зеленским, и реестру собственности Украины.

Ранее в ходе предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как антиэлитного кандидата, в том числе благодаря этому он одержал победу.