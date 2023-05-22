Москва, 22 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Поручение рассмотреть предложение о признании бананов социально значимым продуктом дали Министерству экономического развития России. Об этом 22 мая пишет «Известия», ссылаясь на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.

(сс) StockSnap Бананы

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — сказано в документе, подписанном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В частности, предлагается рассмотреть обнуление ставки таможенной пошлины на бананы. На сегодняшний день базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм. Объём поставок бананов в Россию держится на уровне 1,3–1,5 миллиона тонн в год, основным экспортёром этих тропических фруктов является Эквадор. При этом стоимость бананов в апреле 2022 года составляла 115,2 рубля за килограмм, а в текущем году цена возросла до 129,5 рубля за килограмм. Потребление бананов в России больше, чем яблок, на 0,8–0,9 кг в год, на душу населения приходится 9,8 кг бананов.

«Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По мнению Арефьева, предложение по отмене экспортной пошлины на бананы следует поддержать, тем более оно не несёт больших нагрузок на федеральный бюджет, так как возможные потери компенсируются за счёт роста поставок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Венесуэла намерена нарастить объём поставок кофе в Россию. Кроме того, латиноамериканская страна планирует завозить в Россию манго, арбузы и бананы.