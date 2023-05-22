Москва, 22 мая, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Решение лидеров стран «Большой семёрки» усилить санкционное давление на Россию свидетельствует лишь о беспомощности коллективного Запада, заявил обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническими ноу-хау, как Россия», — заявил журналист.

По его словам, ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика окажется в упадке, а её объём сократится на 8,5% в 2022 году, не сбылись. При этом на данный момент МВФ прогнозирует рост экономики РФ на 0,7%.

Он также отметил, что инфляция в России находится на трёхлетнем минимуме на уровне 2,3%, что ниже, чем в Соединённых Штатах Америки и большинстве других западных стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что «Группа семи» на прошедшем в Хиросиме саммите своими решениями продемонстрировала «уровень собственной деградации».