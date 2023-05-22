Москва, 22 мая, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Нехват, который служит оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции, заявил, что решил принять участие в частичной мобилизации из-за сильного желания внести свой вклад в борьбу с противником. Об этом 22 мая сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России, которое опубликовало видеозапись с рассказом военнослужащего.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Он также отметил, что шесть лет проработал в сфере IT-технологий.

«У меня семья рядом с границей. Когда объявили мобилизацию, я не смог спокойно сидеть и наблюдать за этим со стороны. Поэтому решил принести свой вклад в общее дело», — сказал оператор.

Сейчас Нехват находится на передовой, где успешно выполняет боевые задачи и осваивает работу с новыми видами беспилотников.

Источник: Минобороны России

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Как сообщало ИА Регнум, 21 мая руководитель направления по БПЛА на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге Егор Щербаков на телеканале «Звезда» заявил, что его предприятие создало уникальное устройство, которое при установке на дрон может обманывать системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, посылая ложные сигналы.