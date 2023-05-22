Бразилиа, 22 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Выступление украинского президента Владимира Зеленского на расширенном заседании саммита G7 не повлияло на позицию бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы по ситуации на Украине. Об этом политик заявил 22 мая на пресс-конференции в Хиросиме.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

Лула да Силва уточнил, что он внимательно слушал выступление украинского лидера и не изменил свою позицию по украинскому конфликту. При этом президент Бразилии добавил, что не считает правильным обсуждать ситуацию на Украине в формате саммита «Большой семёрки».

Также Лула да Силва указал, что на полях саммита в Хиросиме он провёл переговоры с десятью политиками, включая как лидеров стран — участниц G7, так и представителей приглашённых стран и организаций.

По поводу несостоявшейся встречи с президентом Украины бразильский лидер пояснил, что он был готов к такой встрече, однако в назначенное время «Зеленский не пришёл».

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась», — отметил Лула да Силва.

Как признался бразильский лидер, случившееся не расстроило его, однако он остался недоволен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер Бразилии Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины на полях саммита G7 в Японии, несмотря на просьбы французского лидера Эммануэля Макрона. Сам президент Украины на вопрос о том, огорчён ли он из-за несостоявшейся встречи с Лулой да Силвой, заявил, что расстраиваться по данному поводу должен не он, а президент Бразилии.